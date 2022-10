Napoli | chi era Chiara che si è uccisa | aveva 19 anni ed era transgender Le sue parole prima di morire

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 28 ottobre 2022), chi erache si èsolo 19e la sua unica “colpa” è stata quella di essere. Ancora una volta, il gesto estremo e “coraggioso” diha fatto rumore e ha dimostrato come il giudizio in Italia sia ancora condizionante ma soprattutto letale., chi erache si èEnnesimo suicidio che si è consumato tra i giovani in Italia., una ragazza trans di 19, si è suicidata nella sua casa di Piscinola, in provincia di. La giovanelasciato gli studi perché era stata presa di mira ed isolata dagli altri. Tuttavia,trovato il coraggio di chiedere aiuto ma ...