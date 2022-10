Musk si prende Twitter per 44 miliardi La prima mossa fa impallidire tutti

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Elonha preso il controllo diper 44di dollari e ha licenziato i top manager., subito dopo aver completato l'acquisizione del noto social network (una trattariva durata mesi e più che travagliata) ha dato il ben servito al ceo Parag Agrawal, al chief financial officer Ned Segal e al chief legal counsel Vijaya Gadde. Nessuna delle persone in questione voleva però essere identificata a causa della natura delicata dell'accordo. I top manager licenziati sono stati accompagnati fuori dall'edificio. “L'uccello è libero": il commento disul suo accountdopo aver perfezionato l'acquisto della piattaforma. Il riferimento è al simbolo di, appunto un uccello di colore azzurro.aveva spiegato ieri i ...

... affermando di voler recedere dall'accordo raggiunto ad aprile a causa della eccessiva presenza di account falsi e spam sulla piattaforma,è tornato sui suoi passi all'inizio di ottobre, ...ha aperto le porte al ritorno di Donald Trump , espulso da Twitter per aver pubblicato fake news . L'annuncio dell'acquisto, riporta oggi l' Afp , ha fatto eslutare Marjorie Taylor Greeen , ... Twitter, Musk prende il controllo: licenziati i top manager «La ragione per cui ho acquistato Twitter è che è importante per il futuro della civiltà avere una piazza di dibattito, dove una ampia gamma di argomenti può essere discussa in modo sicuro, senza rico ...Affare Miliardario dell'alta tecnologia Elon Musk rileva Twitter e licenzia gli amministratori delegati Stato: 07:18| Tempo di lettura: 3 minuti Il CEO di ...