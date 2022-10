Musk e un lavandino da 44 miliardi di dollari

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “L’uccello è stato liberato”. La trattativa tra Elone Twitter è terminata con l’acquisizione del tycoon sudafricano del social network, al prezzo stabilito il 4 aprile scorso: 54,20ad azione per un totale di 44di. Nonostante le tante giravolte del proprietario di Tesla e SpaceX, alla fine si è quindi tornati all’offerta iniziale e questo non può che essere una vittoria dell’ormai ex amministratore delegato della piattaforma, Parag Agrawal. Tutte le puntate della telenovela sono state dettagliatamente raccontate su questo sito, ma adesso è iniziata una nuova storia. Con delle novità importanti. La prima riguarda il fatto chesi è già promosso a Ceo – o Chief Twit come si è auto definito – e, di conseguenza, ha deciso di mandare a casa Agrawal. La stessa sorte è ...