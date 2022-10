Musica! Alzare il tetto ai contanti | Zaia esulta

... poiché i genieri dell'irrigidimento monetario sono pronti adaltre barriere frangiflutti. "... Quindi, si cambia la: dal 23 novembre, chi vuole denaro dovrà pagarlo a un tasso indicizzato ...Roma, 27 ottobre 2022 ", dimostra che questo Governo ha un approccio diverso e non considera ladri chi va a fare la spesa. E' difficile spiegare ai nostri turisti che c'è un limite al contante. Se l'evasione la ..."Musica, dimostra che questo Governo ha un approccio diverso e non considera ladri chi va a fare la spesa. E' difficile spiegare ai nostri turisti che c'è un limite al contante. Se l'evasione la contr ..."Musica, dimostra che questo Governo ha un approccio diverso e non considera criminale chi va a fare la spesa. E' difficile spiegare ai nostri turisti che c'è un limite al contante. Se l'evasione la c ...