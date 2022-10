MotoGP | nasce l' Agostini Fan Award per il più bel sorpasso

Sulla scia dei premi istituiti da Formula 1 (DHL Award per il pit stop più veloce) e SBK ( N - Spired Trophy per il maggior numero di posizioni guadagnate in partenza), ecco che anche laha un suo ulteriore premio per quanto riguarda una manovra in pista degna di nota. E' l' Agostini Fan Award , il premio che viene istituito da quest'anno per il miglior sorpasso nell'anno ...Laha annunciato una novità in merito ai FIMAwards, evento di scena a fine stagione che premierà i migliori piloti del campionato. Si tratta dell' Agostini Fan Award , riconoscimento introdotto quest'anno che andrà al pilota che ha ...Sulla scia dei premi istituiti da Formula 1 (DHL Award per il pit stop più veloce) e SBK (N-Spired Trophy per il maggior numero di posizioni guadagnate in partenza), ecco che anche la MotoGP ha un suo ...La MotoGP ha annunciato una novità in merito ai FIM MotoGp Awards, evento di scena a fine stagione che premierà i migliori piloti del campionato. Si tratta dell'Agostini Fan Award, ...