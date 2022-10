Mora | Il Sassuolo andrà al Maradona per giocarsela anche se il Napoli ' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nicola, ex difensore del, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue parole: "Dobbiamo stare attenti al, sa giocare a calcio,se ilin questo momento è una corazzata. -afferma- Gli emiliani giustamente verranno per, è nella loro natura, e poi hanno capito che le squadre che si chiudono, in questa fase, pagano dazio e prima o poi soccombono.la Roma ci ha provato ma ha perso. Olivera-Mario Rui? Una bellissima sfida sulla corsia mancina. -prosegue- Stimavo da tempo l'uruguaiano che si sta inserendo sempre di più: ha fisicità, gamba e un buon sinistro. Il portoghese è una delle assolute certezze di questa squadra, ha un sinistro con cui disegna assist ...