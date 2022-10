Monza | Pessina e la dedica a Pablo Marì | “Quella coltellata l’abbiamo presa tutti quanti”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “, con te,subitanello stesso istante. Sapere che una persona nella tranquillità di un giovedì pomeriggio, in un supermercato, possa subire una violenza del genere è difficile da accettare”. Lo scrive Matteosu Instagram. Parole da capitano e da amico rivolte a, il difensore biancorosso accoltellato nella giornata di ieri ad Assago. “‘Come sta?’, ‘Ci sono novità?’, questi i messaggi che ci scambiavamo come fossero una preghiera, nella speranza che qualcuno ci dicesse qualcosa – racconta – Poi il dottor Galliani ci ha comunicato che non eri in pericolo di vita ma che avresti dovuto subire un’operazione e che il percorso riabilitativo sarebbe stato lungo. Una notizia che ...

L'ad del, in giornata, ha rilasciato anche queste dichiarazioni: " Sono contento per l'esito ... Ieri sera i nostri calciatori piangevano, ho parlato conal telefono per mezzora: la prima ...ha pianto per mezzora...'. Leggi Anche Chi è Pablo Marì, il difensore delaccoltellato ad Assago mentre faceva la spesa con la famiglia Marì è già stato operato all' ospedale Niguarda : ... Pessina a Pablo Marí: "Quella coltellata l'abbiamo subita tutti. Sei una roccia, ti aspettiamo" Il capitano del Monza Matteo Pessina ha pubblicato un messaggio su Instagram per Pablo Marì, parole per testimoniare la vicinanza sua e della squadra verso il difensore spagnolo dopo l’episodio di ...'Lotteremo insieme a te e con te questa battaglia', il messaggio per il compagno di squadra MONZA (ITALPRESS) - 'Quella coltellata, con te, ...