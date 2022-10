Monza | Pessina a Pablo Marì | «Quella coltellata l’abbiamo subita tutti quanti nello stesso istante»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il capitano del, Matteo, ha scritto una bellissima lettera adopo la tragedia di ieri Matteo, capitano del, ha scritto una bellissima lettera adopo la tragedia di ieri. Ecco le sue parole. LETTERA – Ciao fratellone. Ieri sera, alla telefonata del Dottor Galliani, mi è crollato il mondo addosso. Nel nostro lavoro siamo pronti a molti imprevisti, cose brutte che possono accaderci da un momento all’altro e repentinamente cambiarci la vita. Ma quando mi hanno detto che sei stato coinvolto in un accoltellamento mentre eri in compagnia di tua moglie e tuo figlio sono stato travolto da pensieri che tuttora non mi danno pace. Con mei compagni, lo staff e l’intero ...

Così l'amministratore delegato del, Adriano Galliani , lasciando l'ospedale Niguarda dove ...ha pianto per mezzora...'. Forse dovresti anche sapere che...Matteodedica su Instagram un lungo posto all'amico e compagno di squadra Pablo Marì, facendosi portavoce dello shock di tutto il. "'Come sta Pablo', 'Ci sono novità', questi i ...Dopo la tragedia di ieri nel Carrefour di Assago, arrivano notizie rassicuranti dall'ospedale Niguarda di Milano dove è andata a buon fine l'operazione alla schiena per Pablo Marì. Il Monza, sotto sho ...Matteo Pessina scrive una lunga lettera per il compagno Pablo Marì, accoltellato ieri sera al Centro Commerciale di Assago: le parole del capitano del Monza ...