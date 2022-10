Monza | Pablo Marì ringrazia | il messaggio social

Ha scelto i social network per tranquillizzare tutti dopo i terribili momenti vissuti ieri ad Assago.Marì ha voluto ringraziare tutti per l'appoggio e rendere note le sue condizioni. In un tweet si fa fotografare sorridente, col pollice alzato e il volto più rilassato, in compagnia della moglie.Tra le cinque persone accoltellate ieri pomeriggio ad Assago in un centro commerciale, in cui un uomo purtroppo ha perso la vita, c'è ancheMarì, difensore spagnolo del. Il 29enne stava ...La rosa del Monza è rimasta particolarmente colpita da quello che è successo al difensore spagnolo Pablo Marí. L'ex Udinese, era a ...Il difensore del Monza, Pablo Mari, dopo il grave episodio di ieri rassicura tutti con un messaggio dall'ospedale accanto alla moglie ...