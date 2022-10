Monza | Pablo Marì accoltellato | ecco le sue prime parole

Colpito alla schiena anche il calciatore delMarì. Esclusa la pista terroristica. Fermato un uomo di 46 anni, incensurato ma con disturbi psichici: le accuse sono di omicidio e tentato ...Tra i feriti ancheMarì, difensore delcolpito alla schiena mentre faceva la spesa con moglie e figlio. Il cassiere morto si chiamava invece Luis Fernando Ruggieri. Tarantino, 51 anni ...Dramma ad Assago: in un supermercato Carrefour un uomo ha preso un coltello dagli scaffali aggredendo 5 persone. Un dipendente è morto, mentre il calciatore Pablo Marì è stato ferito e operato d'urgen ...Pablo Marì, difensore spagnolo classe 1993 in forza al Monza, ma di proprietà dell'Arsenal, verrà operato in giornata, come riportato dal "Corriere dello Sport", all'ospedale Niguarda di Milano, dove ...