Monza | Di Gregorio | “Maignan tra i tre portieri più forti al mondo” | News

Il portiere del, Di, ha parlato dei migliori tre portieri al mondo in questo momento. C'è anche Maignan Michele Di, portiere del, ha parlato al profilo Instagram di Lisaoffside elencando ...TOP: Smalling una certezza! Sì a Pellegrini e Faraoni FLOP: Hien rischia di andare in difficoltà RISCHIATUTTO: Depaoli può sorprendereMONZA - BOLOGNA lunedì ore 20:45(3 - 4 - 3): Di; ...Intervenuto sul profilo Instagram di Lisaoffside, Michele Di Gregorio, portiere del Monza, ha esaltato così un suo collega tra i pali, Mike Maignan, ...Il portiere del Monza, Di Gregorio, ha parlato dei migliori tre portieri al mondo in questo momento. C’è anche Maignan Michele Di Gregorio, portiere del Monza, ha parlato al profilo Instagram di Lisao ...