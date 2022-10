(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’aggressione verbale che ha subito la collegaFrancesca Lagoteta, nei giorni scorsi a Cetraro, oltre ad essere davvero inconcepibile ed assurda per le futili motivazioni che l’hanno suscitata, ha fatto emergere ancora una volta uno dei mali endemici di questa nostra terra di: l’omertà. Una scena da borgata d’altri tempi, con tanto diin stretto dialetto cetrarese che una giovane signora più o meno sua coetanea le rivolgeva dall’alto del terrazzo di Piazza del Popolo a Cetraro Paese. Luogo che offre a tutti coloro che apprezzano la bellezza uno sguardo su un lembo di costa davvero suggestivo ed in questo periodo incantevoli tramonti. D’altronde, la bellezza non sono in molti ad apprezzarla, specie coloro che si lasciano rosicchiare l’anima dal livore di sentirsi “inferiori” o ...

Il Fatto Quotidiano

... costruisce ogni giorno un clima di terrore e paura, basato su umiliazioni quotidiane,e vessazioni di ogni tipo, che avvengono in modo pubblico anche davanti ai pazienti e ai loro ...Glirivolti ai poliziotti, lee i numerosi tentativi di colpirli, talvolta andati a buon fine, sono costati all'uomo le manette, oltre che una denuncia per oltraggio a Pubblico ... Minacce e insulti alla giornalista per un mancato invito alla festa: succede in Calabria, nell’omertà Alcuni audio della docente della scuola di Neurologia dell'Ospedale di Perugia, Lucilla Parnetti, registrata a sua insaputa tra luglio e ottobre da alcuni medici specializzandi stanchi di essere insul ...Attira la moglie incinta sulla scogliera per un selfie e la fa cadere: era l'intestatario della sua assicurazione sulla vita Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva dell ...