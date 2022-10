Milano | sindaca Assago | ' sconvolta da quanto accaduto | giustizia faccia suo giusto corso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022), 28 ott. (Adnkronos) - "Sonoda. Mi metto nei panni di chi era lì tranquillamente a fare la spesa, in una giornata normale, gesti quotidiani di tutti noi. E poi vede improvvisamente una persona che corre all'impazzata con in mano un coltello e colpisce senza senso chi si trova davanti. Assurdo! Spero che lail suoe arrivi veramente a punire questa persona che senza un perché ha causato dolore e anche un lutto in diverse famiglie". Lo scrive su Facebook Lara Carano,del comune di, dove ieri sera, poco prima delle 19, un uomo ha accoltellato sei persone all'interno di un supermercato nel centro commercialefiori. "Mi ...