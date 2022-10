Milano | sindaca Assago indice minuto di silenzio alle 12 e alle 17

Tiscali Notizie

...rinunciato alla proposta di una nomina politica di amministratore delegato della Fondazione-... Rispetto a Sala e a Cottarelli, l'exvorrebbe proporsi per rappresentare un "asso piglia ..., 28 ott. " "Sono sconvolta da quanto accaduto. Mi metto nei panni di chi era lì ... Lo scrive su Facebook Lara Carano,del comune di Assago, dove ieri sera, poco prima delle 19, un uomo ha ... Milano: sindaca Assago, 'sconvolta da quanto accaduto, giustizia faccia suo giusto corso' non è un carcere degno di Milano". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha visitato una parte del carcere questa mattina in occasione della presentazione del progetto Off Campus ...Milano, 28 ott. (Adnkronos) - A seguito dei fatti accaduti nella serata di ieri al centro commerciale Milanofiori di Assago, la sindaca Lara Carano ha indetto un minuto di silenzio alle ore 12 e alle.