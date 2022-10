(Di venerdì 28 ottobre 2022), 28 ott. (Adnkronos) - "Ildiesprime il proprio dolore per ledi questa terribile aggressione. Nonostante non sia facile prevedere atti improvvisi, bisogna comunque che vi sia, all'interno dei posti pubblici con grande affollamento, il rinforzo della vigilanza". Così Graziano, presidente del Consiglio comunale diin una nota, riferendosi alll'aggressione avvenuta nella serata di ieri all'interno del centro commercialefiori.conclude annunciando che adè statoil

Il Sannio Quotidiano

Così Graziano, presidente del Consiglio comunale di Assago, sindaco per oltre 30 anni del comune dell'hinterland milanese, commentando l'aggressione all'interno del centro commerciale ...È un episodio di una gravità inaudita, che testimonia in maniera lampante come ae nel suo ... ha dichiarato alle agenzie Graziano, presidente del consiglio comunale di Assago.... Milano: Musella, ‘Comune di Assago vicino a vittime, proclamato lutto cittadino’ Milano, 28 ott. (Adnkronos) – “Il Comune di Assago esprime il proprio dolore per le vittime di questa terribile aggressione. Nonostante non sia facile prevedere atti improvvisi, bisogna comunque che v ...Tra i feriti anche il calciatore del Monza Pablo Mari. I cinque, di cui uno è morto, sono stati colpiti dall’aggressore con un coltello recuperato da uno degli espositori. “Il Comune di Assago esprime ...