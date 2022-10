Milan | rumors su De Ketelaere | cosa c' è dietro al flop e di cosa ha bisogno

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Rompono tutti le balle al belga con il ciuffo De: «È un bidone», «è un», «è una fregatura milionaria», «non c'entra nulla con gli altri», «mandiamolo in prestito», «gettiamolo nell'umido», varie ed eventuali. Ok, è vero, il ragazzo sembra un corpo estraneo, non sta mantenendo le promesse, pare un micetto disperso nella savana, si limita alla giocatina ma al primo contrasto si scioglie come ghiacciolo nel Sahara. E quindi? Hanno ragione i detrattori? Calma. La verità è che costui si ritrova nel posto giusto e, soprattutto, è nelle mani giuste, quelle di mister Pioli. Lo dicono i fatti. Quanto ci ha messo Tonali per passare dall'essere un «inadatto» a diventare uno dei centrocampisti più forti della serie A? Ve lo diciamo noi: un anno. Quanto ci ha messo Leao per completare la trasformazione da «ecco un altro Niang» a «come minimo ...