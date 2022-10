Milan | Pobega | 'Io | la tesi sul Milan e i consigli di Juric e Pioli Se segno domenica esulto | voglio la seconda stella'

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ilsi avvicina alla delicata sfida in campionato contro il Torino e Tommaso, doppio ex della sfida di, si è raccontato...

'Juric e Toro: grazie ma se segno, esulto', l'intervista esclusiva ache incrocerà da ex il Torino con la maglia del. Anche sul quotidiano torinese si parla del dramma ad Assago: '...... mentre in campo Tommasoè un Superman, come sanno bene i tifosi del Toro e stanno iniziando a imparare quelli del. E Tommy, per gli amici e per Giulia, sua fidanzata da quando erano ...Il centrocampista del Milan Tommaso Pobega ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne di Tuttosport. Il prodotto del vivaio rossonero è l’ex più recente della sfida contro il Torino, squadra che ...Stefano Pioli ha fatto la sua scelta in vista di Torino-Milan: il calciatore sembra essere destinato ancora a restare fuori dall'inizio.