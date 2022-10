Milan | Ibrahimovic lavora sodo a Milanello | a gennaio torna in gruppo

Ha scelto la Cnn per parlare del suo futuro Zlatan. Il bomber, da tempo ai box per l'operazione al ginocchio, spinge per rientrare a giocare colnel 2023 e spiega le motivazioni che lo spingono ancora a voler giocare nonostante gli ...'Fin quando sarò in salute continuerò a giocare per vedere fin dove posso arrivare'. Zlatannon pensa ancora al ritiro . L'attaccante delè fermo ai box da maggio per recuperare da un'operazione al ginocchio. 'Finché riuscirò a produrre risultati, continuerò a giocare. Il ...Zlatan Ibrahimovic, fermo da maggio per recuperare da un'operazione al ginocchio, ha parlato ai microfoni della CNN, emittente americana. Lo svedese ha ...Zlatan Ibrahimovic, nell'intervista concessa a Cnn, ha evidenziato anche quelle che sono le sue principali motivazoni che anche a oltre 40 anni lo stanno spingendo a lavorare per tornare ...