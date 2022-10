Michelle Hunziker rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi

Inoltre, viene scelta da Antonio Ricci per condurre alcune puntate di Striscia la notizia , in coppia con. Nel febbraio 2015 è ospite del Festival di Sanremo , condotto da Carlo ...... chi è l'ex cantante dei Gazosa molestata da Memo Remigi Ambra Angiolini e Francesco Renga, una giornata fra giostre e coccolee Tomaso Trussardi, è di nuovo amore. Le foto non ...Michelle Hunziker Trussardi e la fiamma mai spenta. Nell'intervista ad un giornale tedesco la conduttrice lascia intendere un possibile ...Michelle Hunziker è possibilista. Con due matrimoni (quasi) alle spalle, la conduttrice di Striscia la Notizia ha imparato a non giudicare troppo frettolosamente un amore e a ...