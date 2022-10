Michelle Hunziker e Trussardi | la verità sul ritorno di fiamma | “Lei vuole ma lui…”

(Di venerdì 28 ottobre 2022)e Tomasosono stati insieme per 10 anni circa, un amore che, chiamarlo ‘vecchia’ è ridimensionare quello che realmente è stato nelle vite dei due ex. Ma è proprio quella che è stata unaaccesa per tanti anni che torna a riempire le pagine della cronache rosa. Perché? La risposta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... chi è l'ex cantante dei Gazosa molestata da Memo Remigi Ambra Angiolini e Francesco Renga, una giornata fra giostre e coccolee Tomaso Trussardi, è di nuovo amore. Le foto non ...è possibilista. Con due matrimoni (quasi) alle spalle, la conduttrice di Striscia la Notizia ha imparato a non giudicare troppo frettolosamente un amore e a centellinare i 'per ...Michelle Hunziker Trussardi e la fiamma mai spenta. Nell'intervista ad un giornale tedesco la conduttrice lascia intendere un possibile ...Michelle Hunziker è possibilista. Con due matrimoni (quasi) alle spalle, la conduttrice di Striscia la Notizia ha imparato a non giudicare troppo frettolosamente un amore e a ...