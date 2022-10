Miceli architetti | ‘Temi congresso Cni importanti per ripresa Paese'

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La Spezia, 28 ott. (Labitalia) - “I temi affrontati daldegli ingegneri sonoper le categorie professionali che possono dare un contributo per laeconomico-sociale del”. Così Francesco, presidente del Consiglio nazionale degli, pianificatori, paesaggisti e conservatori, intervenendo oggi in videocollegamento al 66°nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia dal titolo ‘Confini - Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile' in corso a La Spezia sulla nave Msc Crociere. “Sono molti - ha sottolineato - gli argomenti che possono essere messi al centro delle attività delle professioni tecniche. Infatti prossimamente auspico un confronto tra i due ordini:e ingegneri”.

