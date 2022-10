Meteo Napoli | ancora caldo oggi e nel weekend

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Secondo le ultime previsioni, le prossime ore saranno caratterizzate da ampio soleggiamento, con temperature quasi estive. Situazione in tempo reale riportata dal sito il.it: Secondo la rilevazione della stazioneCapodichino alle ore 9:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 20°C. Venti deboli provenienti da con

Alle 10.15, da tabellone, l'aereo doveva essere aCapodichino. Alle 17, praticamente 7 ore dopo, era ancora fermo in pista a Malpensa, ormai ... che la colpa sia stata delle condizioni, con ...Temperature leggermente sopra la media del periodo: valori massimi sono attesi tra i 20 gradi di Potenza e i 26 - 27 di Palermo e. FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, ... Meteo Napoli : sereno oggi e nel weekend Previsioni meteo Napoli, venerdì, 28 ottobre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, ...