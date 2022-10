Memo Remigi riceve il Tapiro d' oro | Sono un pi**la | gioco tra amici venuto male

(Di venerdì 28 ottobre 2022)ha ricevuto ild'oro da Valerio Staffelli di Striscia la notizia. Unavvolto da un polpo, chiaro riferimento al fatto cheha palpeggiato il sedere alla collega Jessica Morlacchi in diretta, durante una puntata di Oggi è un altro giorno, su Raiuno, di cui il cantante era ospite fisso. La Rai ha già annunciato di aver interrotto il suo contratto dopo averlo allontanato dalla trasmissione. "Più che unquesto potrei definirlo un Tapirlo, perché mi sento davvero un pirla! - commenta- Mi scuso con Jessica, con Serena Bortone, con la Rai e anche con il pubblico. Misempre comportato in maniera pulita, ma stavolta ho commesso un grave errore: è stato untra ...

e le molestie a Jessica Morlacchi, Anna Pettinelli: 'Scherzo Un ca**o! È successo anche a me' Fay, Paul Wesley posa nella nuova cover di Icon con l'iconico Archive Navajo: il cocktail ...... in quasi cinque anni tra audizioni e comunicazioni, non ha mai avuto informazioni in merito La Rai ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione dell'artistaal programma "Oggi ...Da nonnino a mostro: a Oggi è un altro giorno si è scelta la massima durezza con Memo Remigi, sbattendolo fuori con una grande freddezza.Striscia la notizia ha raggiunto il cantante che è stato cacciato da Oggi è un altro giorno per aver palpeggiato Jessica Morlacchi ...