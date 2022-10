“Memo Remigi è stato invadente ed offensivo | ho provato un disagio enorme” | lo sfogo di Jessica Morlacchi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Questo è il post che non avrei mai voluto scrivere ma adesso vivo una situazione di tale dispiacere eche ho deciso di rompere il silenzio e dire la mia sulle conseguenze di quel video che tutti avete visto e che ora mi sottopone a una pressione mediatica che non auguro a nessuno”. Così, su Instagram, non senza amarezza,interviene per dire la sua circa l’imbarazzante e ‘fastidioso’ comportamento del compagno di lavoro su Rai1,, ormai finito al centro delle cronache.: “Quando ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, houn” “Quandoha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena – scrive ancora l’ex leader dei ‘Gazosa’ – ho ...

