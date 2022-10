Memo Remigi e la molestia in diretta tv | Jessica Morlacchi rompe il silenzio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tv News,palpa: leiil– Non può passare unasu Rai1. La mano, quella di, il cantante 84enne di «Innamorati a Milano», che scivola giù ben oltre la schiena di, anche lei cantante di 35 anni, non può essere tollerata. Il gesto va condannato, senza se e senza ma. E Serena Bortone ha allontanato dallo studio definitivamentecome ha annunciato lei stessa aprendo la puntata di ieri. L’episodio a dir poco sgradevole, è accaduto venerdì scorso al Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1, alle 14. Sulla delicata questione è intervenuta in queste ore la stessa vittima:...

