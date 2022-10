Memo Remigi dopo la pacca sul sedere chiede a Jessica di ‘scagionarlo’ | il suo agente | “Bortone come Signorini al GF Vip”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Continua l’affairela sospensione da Oggi è un altro giorno in seguito allasuldata aMorlacchi. A scendere in campo in sua difesa è stato anche il manager Andrea Di Carlo, con un commento social poi successivamente cancellato. E a rompere il silenzio è stata anche la sola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Caos a 'Oggi è un altro giorno' per una mano galeotta disul fondoschiena di Jessica Morlacchi ecco le parole della donna. Sono state ore di fuoco in casa Rai ed in particolare a 'Oggi è un altro giorno', trasmissione condotta da Serena Bortone. ...... 'È successo anche a me in passato' La speaker radiofonica ed opinionista Tv, sempre in questo suo intervento su instagram, dopo aver attaccato senza troppi convenevoli, che poco fa ha ...Memo Remigi allontanato da Oggi è un altro giorno, programma di Rai1, dopo la palpata avvenuta in diretta ai danni di Jessica Morlacchi, uno degli ospiti fissi della trasmissione di ...Il video ha fatto il giro del web: durante "Oggi è un altro giorno", Morlacchi è stata palpeggiata in diretta da Remigi, immediato il licenziamento.