Meloni | la destra di governo pensa a Mussolini ma guarda a Orban

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La classe dirigente di Fratelli d’Italia affonda le sue radici politiche nell’esperienza del neofascismo italiano e del Movimento sociale, dal quale riprende il simbolo e i richiami al ventennio fascista. L’attuale ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, inaugurò nel 2012, nel piccolo comune di Affile, in provincia di Roma, il mausoleo “Patria e onore” per celebrare il generale fascista Rodolfo Graziani, l’uomo che – autorizzato da– ha usato i gas chimici contro gli etiopi sterminandone a migliaia e compiendo altri massacri ingiustificati in Libia e a Debra Libanòs in Etiopia dove, nel 1937, vennero uccisi oltre 1.000 cristiani della Chiesa copta, “colpevoli” di appoggiare gli etiopi. Il mausoleo – per inciso – è stato pagato con fondi pubblici stanziati dalla Regione Lazio. Non è che uno dei tanti casi che si ...