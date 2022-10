Meloni | «Chiamatemi come credete | anche Giorgia» La nota di Palazzo Chigi e la risposta sulla dicitura «Il presidente del Consiglio»

Poco fa Giorgiaha dettopure Giorgia mi occupo di bollette tasse e lavoro. Non voleva una discussione sulle desinenze - precisa Gruber - ma ci costringe lei a fare una discussione ...: 'I o mi occupo di bollette e tasse,anche Giorgia ' In serata è arrivata la replica della premier: 'Leggo che il principale tema di discussione di oggi sarebbe su circolari ...(Adnkronos) - Chiamatemi 'Signor presidente del Consiglio'. No, meglio senza 'Signor', purché ci sia 'il'. Anzi, chiamatemi come volete, anche semplicemente Giorgia. Tiene banco la scelta del maschile ...Meloni chiude il dibattito se chiamarla la presidente o il presidente, sottolineando che tra bollette, tasse e Legge di Bilancio ha altro a cui pensare.