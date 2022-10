Meloni affidabile | ma negli Usa si teme per il sostegno all’Ucraina Parla Tucker NYU

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 ottobre 2022)Stati Uniti i policy-makers concentrano la loro attenzione su due aspetti principali: come si colloca il governo italiano di Giorgiacome parte dell’ascesa di una destra sovranista in Europa e la posizione del nuovo governo sulla guerra in Ucraina e i suoi rapporti con la Federazione Russa. “Il premierha mantenuto una linea ferma con la Russia e in supporto dell’alleanza, nulla fino ad ora mette in discussione questa sua posizione”, spiega a Formiche.net Joshua A., professore della New York University, direttore del Jordan Center for Social Media and Politics, nonché editor della sezione Monkey Cage per il Washington Post. Professor, per quanto riguarda l’Ucraina, ci sono e, in tal caso, quali sono, i dubbi sulla linea politica del nuovo ...