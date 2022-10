Mediaset | Confermato il ritorno tanto atteso | adesso è ufficiale VIDEO

Leggi su specialmag

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Annuncio bomba per: sta per tornare uno dei programmi più amati ed attesi dal pubblico.(fonte youtube)È finalmente tempo di sorridere, almeno sulle reti del Biscione. Dopo un’estate di repliche sui canali secondari, ed una lunghissima attesa, i vertici di Cologno Monzese hanno finalmente dato il via alla nuova stagione di un format celeberrimo. Si tratta del cabaret comico “Zelig“, palestra che ha dato i natali a innumerevoli attori e teatranti, nonché appuntamento irrinunciabile per milioni di spettatori. Gli storici Claudio Bisio e la sua fidata spalla Vanessa Incontrada hanno calcato il palco di “Zelig” nel 2021, in occasione del venticinquennale della trasmissione. Il duo comico per antonomasia ha regalato al pubblico 3 puntate speciali, estese poi a 4, considerato il successo di ascolti nei dati Auditel. La buona notizia è ...