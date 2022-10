Mattarella | “Scienza è stata decisiva con vaccini | ma il Covid non è stato ancora sconfitto”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma 28 ottobre 2022 “Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamoproclamare la vittoria finale sul, facendo uso di responsabilità e precauzione. La sanità pubblica ha il compito di mantenere alta la sicurezza soprattutto dei più fragili, anziani, di coloro che soffrono per patologie pregresse. Sentiamo che il pericolo più drammatico è alle nostre spalle, la”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergioalla celebrazione de “I Giorni della Ricerca” di Fondazione AIRC ricevendo al Palazzo del Quirinale i rappresentanti del mondo dellae della ricerca sul cancro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

