Mattarella | “Pnrr opportunità per potenziare ricerca e sistema sanitario italiano”

Italia Oggi

... così come si è evoluta nei decenni', ha commentatoche chiede di 'usare al meglio le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza () per accrescerne l'efficienza'. TI POTREBBE ......fondi del, che rappresentano "un'occasione storica per colmare alcuni ritardi strutturali e potenziare gli ambiti in cui già abbiamo raggiunto traguardi significativi", ha aggiunto. ... Pnrr, Mattarella: occasione storica per colmare alcuni ritardi strutturali - ItaliaOggi.it Il presidente parla al Quirinale in occasione della giornata per la ricerca sul cancro: "Il periodo più drammatico è alle nostre spalle ma ...(Agenzia Vista) Roma 28 ottobre 2022 “Dobbiamo sentirci impegnati a migliorare le condizioni di una crescita della ricerca italiana ed europea. Il Pnrr è un’occasione storica per colmare alcuni ritard ...