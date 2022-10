Mattarella | Non abbiamo ancora la vittoria finale sul covid

Leggi su agi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) AGI - "Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamoproclamare lasul-19. Dobbiamofar uso di responsabilità e precauzione. La Sanità pubblica ha il compito di mantenere alta la sicurezza soprattutto dei più fragili, dei più anziani, di coloro che soffrono per patologie pregresse. Tuttavia sentiamo che il periodo più drammatico è alle nostre spalle. La scienza è stata decisiva". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento per la cerimonia al Quirinale per i 'Giorni della Ricerca'.prosegue: "La scienza è stata decisiva. Come lo è stata la dedizione del personale sanitario, in ogni ruolo. Come lo è stata la solidarietà, nelle sue più diverse espressioni, a tutti i livelli: dai ...