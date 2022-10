Mattarella “Il Covid non è ancora sconfitto | serve responsabilità”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ilnon è. E' il monito del capo dello Stato, Sergio, durante la cerimonia di celebrazione dei “Giorni della Ricerca” al Quirinale, alla presenza, tra gli altri, del premier Giorgia Meloni.Una giornata per ricordare l'importanza della ricerca, della scienza e per ringraziare chi ogni giorno si dedica alle cure dei pazienti oncologici. “Sono lieto di accogliervi nuovamente al Quirinale, perchè i Giorni della Ricerca costituiscono un appuntamento importante. Non riguardano una piccola comunità di specialisti, ma l'intera nostra società. Ci rammentano un impegno, unacomune e, insieme, gli straordinari progressi raggiunti in pochi decenni nella cura dei tumori, nella qualità della ...

Eppure lo stesso, nel suo intervento, ha ricordato anche che nella lotta al'la scienza è stata decisiva '. E ha sottolineato il ruolo cruciale delle vaccinazioni: 'Senza l'...( GOVERNO MELONI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ) Nella lotta al'la scienza è stata decisiva - dice- . Come lo è stata la dedizione del personale sanitario, in ogni ruolo. Come lo è ...ROMA (ITALPRESS) - Il Covid non è ancora sconfitto, serve responsabilità. E' il monito del capo dello Stato, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di c ...“Oggi la malattia è diversa, valutiamo un ritorno a una maggiore libertà”. Le parole sul Covid del nuovo ministro della ...