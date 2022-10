Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | calendario | programma | orari e copertura tv

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il, le date e glideldi, torneo indal 31 ottobre al 6 novembre nella capitale francese. Si tratta dell’ultimo evento utile per la qualificazione alle Atp Finals di Torino e per tale ragione sarà una settimana ricca di adrenalina, tensione e soprattutto calcoli da effettuare partita dopo partita. Ma non c’è solo la corsa verso Torino, perché in quel ditornerà in campo anche Rafael Nadal, ormai assente dagli Us Open. E ci sarà anche Novak Djokovic, che dopo i due successi a Tel Aviv e Astana si è preso una ventina di giorni di pausa. Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono ammessi direttamente al tabellone principale, mentre Lorenzo Sonego e Fabio Fognini ...

Attraverso un post sui social, Rafa Nadal ha confermato ufficialmente la sua presenza neldi Parigi - Bercy , ultimo appuntamento della stagione prima di Finals e Coppa Davis. ' Ciao Parigi. Sono arrivato un po' in anticipo e sono molto felice di essere qui ' ha scritto lo ...Ci sarà anche Rafa Nadal aldi Parigi - Bercy, in programma dal 31 ottobre al 6 novembre, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su Now. Diventato da poco papà, il maiorchino è già arrivato nella capitale ...Lotto Sport Italia conferma il suo ruolo in prima fila nel panorama del tennis italiano e internazionale. Il marchio prosegue ...Berrettini e gli acciacchi. Tutto dipenderà dalle condizioni nelle quali Berrettini si presenterà all’ultimo torneo Masters 1000 della stagione, in programma a Parigi Bercy. Assente anche al torneo AT ...