Massimo Tarantino | chi è l' ex calciatore del Napoli che ha disarmato il killer di Assago | «Urlava e basta»

, classe 71 al Napoli dal 1989 al al 1996, oggi protagonista per aver disarmato il folle che nel centro commerciale di Assago salvando, tra gli altri, il difensore del Monza Pablo ...L'uomo accusato di omicidio e di tentato omicidio multiplo è stato fermato successivamente da un'altra figura nota del mondo del pallone, ovvero(ex Inter, Napoli e Bologna) . ...Matteo Pessina scrive una lunga lettera per il compagno Pablo Marì, accoltellato ieri sera al Centro Commerciale di Assago: le parole del capitano del Monza ...In carriera Tarantino ha giocato come terzino sinistro e all’occorrenza come difensore centrale e puo’ vantarsi di esser stato compagno di squadra di fuoriclasse come Diego Armando Maradona al Napoli, ...