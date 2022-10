Mark Fisch | 10 dipinti della collezione all’asta

Arte Magazine

1 of 5 UN RUBENS DELLA COLLEZIONE DIDA SOTHEBY'S L'opera di Rubens è in effetti la punta di diamante di una raccolta eccezionale e arriva in asta con una stima che appare tutto sommato ...1 of 5 UN RUBENS DELLA COLLEZIONE DIDA SOTHEBY'S L'opera di Rubens è in effetti la punta di diamante di una raccolta eccezionale e arriva in asta con una stima che appare tutto sommato ... Capolavori del Barocco all’asta da Sotheby’s a New Parte della collezione di Mark FIsch e Rachel Davidson andrà all'asta il 26 gennaio per il divorzio della coppia. Vale 60 milioni $."Salomè presentata con la testa mozzata di San Giovanni Battista" di Peter Paul Rubens vale 25 e 35 milioni $. Il 26 gennaio da Sotheby's.