Marina La Rosa | il dolore superato solo da adulta per l’assenza del padre

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ospite a Storie Italiane oggiLaracconta del suo passato, di quando erauna bambina e suoandò via di casa. La separazione dei suoi genitoriLala ricorda da sempre, era così piccola che non ha un’immagine della madre e delinsieme e a casa. “Quando sei bambina e quando sei piccola non hai gli strumenti per comprendere del tutto la situazione. Anche adesso che io sono madre e i miei figli tornano dalla scuola e mi raccontano qualcosa io prendo sempre tutto con le pinze…” è così che la storica ex gieffina spiega che il suo pensiero sulsempre assente nella sua vita è cambiato quando è diventata una donna. “Noi siamo una famiglia numee loro si lasciano ma io non ...

Today.it

... Roberto sarà intenzionato a cercare il nascondiglio di, ma Filippo e Franco cercheranno di ... Damiano , invece, avrà l'ennesimo scontro con, la sua ex moglie e anche le gemelle Cirillo ...La scorsa settimana, lo Swan 65 è stato finalmente calato in mare nelladei Cesari a Fano. ... In queste tratte, una strettadi quaranta naviganti si giocheranno la propria chance di ... Marina La Rosa, scrive a Bellavia (e annienta i vip): "Perdonali se puoi" Marina La Rosa si racconta in un'intervista al settimanale 'Nuovo': lei oggi è una donna consapevole: è psicologa, pittrice e amante dei propri figli ...L'incontro fra Viola e Rosa non andrà bene. In particolar modo ... Nel frattempo, Filippo cercherà di stare vicino a suo padre, ancora sconvolto per la scomparsa di Marina. A tal proposito, Sartori ...