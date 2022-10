Marco Mengoni chiude il tour al Palasele di Eboli | RECENSIONE

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ieri sera si è tenuta l’ultima tappa deldiche ha registrato il tutto esaurito in ogni data. Fin dalle primissime ore del mattino, i fan hanno invaso il piazzale antistante il(SA) per accaparrarsi l’ambitissima prima fila. “Uno dei concerti più belli in assoluto“, la frase più utilizzata tra il pubblico alla fine dell’emozionante e sorprendete concerto. Foto di Alfonso Maria Salsano “Salva tutto, ricordi, memorie. Non scappare, salva“, recita il monologo diche, attraversando il parterre, proprio dal suo “Esercito“, ha iniziato a scaldare ilsulle note del brano “Cambia un uomo“, singolo che ha anticipato l’uscita dell’album “Materia (Terra)”. Si continua sulle note di “Essere Umani“, e dal pubblico arriva una ...

