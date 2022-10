Marco Frittella | che fine ha fatto? Età | carriera | vita privata | moglie e figli del giornalista e direttore di Rai Libri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Chi è, ildi Raiospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 28 ottobre?, cheha? Età eNato il 12 luglio 1958 a Orte, in provincia di Viterbo,ha 64 anni e ha all’attivo numero esperienze in ambito giornalistico. Tra il 1979 e il 1982 p stato redattore della rubrica Agricoltura Domani che è poi stata ribattezzata in Linea Verde. Tra il 1982 e il 1987, è stato capo ufficio stampa del gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana alla Camera dei Deputati. Ancora, dal 1989 al 1991, è stato inviato a Berlino seguendo il crollo del muro. In Rai è approdato nel ...