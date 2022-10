Marcia su Roma | il riconoscimento facciale ha provato la presenza dei massoni

"È mezzogiorno e ancora da Giorgia Meloni nemmeno una parola sullasu". È l'esponente dem Marco Miccoli alla direzione Pd a dirlo chiaramente. E in effetti, a parte le parole abbastanza ambigue di Ignazio La Russa - ieri sera a Rete4 - non si registrano ...- - > Fascisti marciano verso(28 ottobre 1922) - WikiCommons . Il 26 ottobre 1922 iniziò lasuche si concluse il 28 con l'ingresso nella capitale di circa 20.000 squadristi, coordinati da 4 quadrumviri nominati da Benito Mussolini, il quale non partecipò alla, dirigendola ...Il segretario Pd Letta ha deposto una corona di fiori sul monumento che ricorda Giacomo Matteotti. Giuseppe Conte su Fb: "Mai abbassare la guardia" ...Cade oggi, 28 ottobre, il centenario dell’anno zero del fascismo: 100 anni fa, nel 1922, Mussolini scriveva una pagina indelebile della storia italiana con la Marcia su Roma, la manifestazione armata ...