Marcia su Roma | cento anni dopo La liturgia vuota dell’antifascismo

...11: Letta depone corona di fiori su lapide Matteotti 08:29 Fascismo: Conte, mai abbassare la guardia per sradicare odio =Prima di quel 29 ottobre c'era stata una lunga preparazione culminata con l'insurrezione nota come "su", avvenuta tra il 27 e il 28 ottobre 1922, cento anni fa. Nei decenni successivi l'...Roma, 28 ott (Adnkronos) – “Il ricordo drammatico del giorno in cui la democrazia finì nel nostro Paese per mano del fascismo, il ricordo drammatico soprattutto delle vittime del fascismo e, in partic ...Il 28 ottobre 1922 iniziava l’instaurazione del regime fascista: un evento che avrebbe cambiato la storia e che proprio in questi giorni torna al centro del dibattito pubblico ...