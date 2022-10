Manifestazione per la pace | Granato a Teleclubitalia | “300mila euro per cantare le lodi di De Luca”

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “20mila persone in piazza significa aver riempito i pullman che la Regione ha pagato per far andare gli studenti alla: non c’era libertà di scelta, o andavi o mancavi a scuola. È stata una parata organizzata condi soldi pubblici perledi Denon per costruire la”. L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.