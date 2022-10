Maneskin | il loro successo ha un segreto | “Domenica mattina mi ha raccontato”

... twerking e strusciamenti in perfetto stile Minaj; mentre Woman Like Me vede le Little Mix giocare con il bianco e nero, non solo degli outfit, ma anche della scenografia, essenziale come la...... il 26 ottobre , la band capitolina ha voluto sorprendere tutti i presenti con un brano inedito, mai suonato prima, probabilmente un anticipo delprossimo album, da mesi ormai atteso....I Måneskin sono ormai inarrestabili: la loro ascesa, da Sanremo a oggi, è stata a dir poco fenomenale. Si sono verificate persino delle file chilometriche per assistere al loro concerto a Città del ...La sfida entra nel vivo a X Factor 2022, lo show Sky Original prodotto da Fremantle: dopo 6 settimane di selezioni tesissime, ora la musica si fa dal ...