Manchester United | Ten Hag | “Ronaldo non si è arreso | ha ottenuto la ricompensa”

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Prove di convivenza tra Cristianoed Erik Ten Hag. La vittoria contro lo Sheriff per 3-0 con gol di CR7 sembra aver riportato il sereno nello spogliatoio del. E l’ex tecnico dell’Ajax promuove il suo giocatore: “Il gol di? Non si è, come in tutta la sua carriera, è per questo che è così bravo. Alla fine hala sua“. Ora le porte sono di nuovo aperte: “Sta a lui – ribatte il tecnico del– Ma se guardo alle occasioni che si crea e a quelle che la squadra crea per lui, al modo in cui sa ancora farsi trovare nel posto giusto e alla sua capacità di finalizzare, penso sia possibile”. Nessuna rotazione fissa tra campionato ed Europa: “Abbiamo bisogno di vincere ...