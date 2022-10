Manchester United | Cristiano Ronaldo e la strana esultanza | VIDEO

Dopo tante tribolazioni, sembra che sia tornato un minimo di sereno tra Cristiano Ronaldo e il. Mister ten Hag lo ha fatto giocare titolare nella sfida di Europa League vinta dai Red Devils 3 - 0 in casa contro la squadra moldava dello Sheriff Tiraspol. Il terzo gol, all'...antony did that spin pic.twitter.com/7KtfLvSdbP - (@UTDCJ_) October 27, 2022 ANTONY Da www.corrieredellosport.it Fiero rappresentante del calcio britannico in stile 'classico' dal punto punto di ...Per Cristiano Ronaldo continuano le voci sul futuro: l'indizio è eloquente, ventuno milioni di euro e a gennaio arriva CR7 ...L'attaccante del Manchester United, Antony, è stato vittima di pesanti critiche in seguito alla discussa giocata contro lo Sheriff.