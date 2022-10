Mafia in Lombardia | il rapporto | “È la seconda regione della ‘ndrangheta in Italia Interesse dei clan per il Pnrr e i fondi delle Olimpiadi”

Sky Tg24

Al contempoe Veneto hanno invece maggior potere attrattivo', ha spiegato Maria Pia ... IT Le nostre top news in tempo reale su Telegram :, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni ...'Il refrain è sempre il medesimo: è vero che lafa affari in Regione, è vero che occorre ...è infiltrata nel tessuto economico e sociale anche delle province limitrofe fino alla bassa, ... Mafie in Lombardia: report della Regione: Milano, Monza e Como le province più contaminate Presentato in commissione antimafia regionale il report 2018-2021 sulla presenza mafiosa in Lombardia: Monza e Brianza tra le più interessate ..."Mi ritengo molto soddisfatto del risultato del bando destinato ai Comuni liguri per i beni confiscati alle mafie. (ANSA) ...