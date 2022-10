“Ma è un porno!” Fiorello | figuraccia in diretta tv | la telecamera ha ripreso tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022), immagini hot sul cellulare. Gaffe clamorosa del popolare presentatore durante la registrazione indi “Aspettando Viva Rai2”, una sorta di pre-show social che anticipa l’arrivo di “Viva Rai2”. Il programma andrà in onda prima dal 7 novembre su RaiPlay e poi dal lunedì al venerdì dal 5 dicembre su Rai2 dalle 7 alle 8:30. Inizialmente lo show era stato osteggiato dalla redazione del TG1 perché trasmesso nella stessa fascia mattutina del TG1 Mattina. Successivamente le polemiche sono state messe da parte con una lettera attraverso la quale i giornalisti hanno espresso massima stima del lavoro di. In ogni caso “Viva Rai2” è stato spostato sulla seconda rete. Archiviate comunque le polemiche il conduttore, dopo diversi mesi, hain mano Instagram per fare alcune prove tecniche dal titolo ...