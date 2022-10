L’unione insegnanti d’Islanda in visita alla scuola

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tornare tra i banchi e ascoltare le lezioni dei colleghi; riflettere sul proprio ruolo di insegnante e confrontarsi sulle esigenze dell’universo scolastico, oggi sempre più dinamico e in evoluzione. È quanto proveranno a fare il 24 ottobre prossimo 42islandesi in arrivo a Bergamo direttamente dall’istituto Háaleitisskóli di Reykjanesbær (Islanda). Ad aprire le proprie aule al gruppo, per una giornata di formazione “sul campo”, sarà International School of Bergamo,internazionale che dal 2011 accoglie studenti dai 2 ai 18 anni di età. La giornata in aula rientra nei programmi di formazione attivati dal Governo Islandese e l’iniziativa è sovvenzionata dal(https://www.ki.is/um-ki/annad/icelandic-teachers-union/), che già nel 2019 aveva scelto International ...