Luca Saudati | la promessa incompiuta all’Atalanta sbocciata poi all’Empoli

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un doppio ex di Empoli e Atalanta:. Dal flop a Bergamo alla cavalcata europea con gli azzurri toscani Empoli Atalanta è una sfida storicamente molto interessante. Parlando di giocatori non si può non citare: attaccante classe 1978, doppio ex e avente una carriera a due volti sia a Bergamo che in terra toscana. L’ex numero 10 nerazzurro arrivònell’estate del 2001 dal Milan: contesto dove il duo Marotta Ruggeri voleva creare una squadra competitiva reinvestendo oltre 80 miliardi di vecchie lire (incassate dalla vendita dei giovani). Arrivato insieme a Comandini, sulla carta l’attaccante ha un curriculum tecnico di tutto rispetto: dinamico, impeccabile nei tagli, costruzione precisa e bravo negli spazi. All’interno dello schema di Vavassori non riesce a ...